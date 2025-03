Eimeldingen: Künftig sind Erwachsene in der GU

Bürgermeister Oliver Friebolin erinnerte eingangs daran, dass das Projekt den Bürgern im November 2023 öffentlich vorgestellt und anschießend im Rahmen einer Sondersitzung vom Gemeinderat beschlossen worden war. Die 3000 Quadratmeter große Teilfläche sollte, so die Vereinbarung, für maximal anderthalb Jahre zur Verfügung stehen. Entgegen der zunächst kommunizierten Absicht, dort 60 erwachsene Flüchtlinge zu betreuen, brachte das Landratsamt schließlich geflohene unbegleitete Minderjährige (UMAs) in Eimeldingen unter. Dieser Änderung stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu.

Nun bestehe der Wunsch der Behörde, den Pachtvertrag, der am 15. Mai dieses Jahres ausläuft, bis zum 31. August 2026 zu verlängern, berichtete Friebolin. In der Zeltanlage mit angedockten Containern sollen dann Erwachsene untergebracht werden. Damit werden 40 Prozent der 60 Plätze in der GU auf die Aufnahmequote der Gemeinde angerechnet. Dies bedeute, dass Eimeldingen weniger Geflüchtete für die Anschlussunterbringung neu zugewiesen bekomme. Dies sei eine Entlastung, da es immer schwieriger werde, vor Ort für Menschen mit Fluchtbiografien Wohnraum zu finden.