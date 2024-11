Eimeldingen: Landgemeinden fühlen sich abgehängt

Schließlich steht noch eine Variante 2 zur Diskussion. Sie sieht eine neue Ringlinie vor, die im Zwei-Stunden-Takt plus Schülerkursen von Eimeldingen über Fischingen, Egringen, Schallbach, Wittlingen, Rümmingen, Lörrach, Binzen wieder nach Eimeldingen führen soll. Wer nach Weil am Rhein will, müsste in Binzen umsteigen.

Als „absolut unbefriedigend“ bezeichnete Bürgermeister Oliver Friebolin alle Varianten, bedeuten sie doch massive Verschlechterungen gegenüber der bislang guten Anbindung. So würden mit dem Wegfall der Linien 1 und 15 die direkten Busverbindungen nach Lörrach, Weil am Rhein, Kandern, Efringen-Kirchen und Bad Bellingen allesamt entfallen. Ganz zu schweigen vom ungeklärten Schülerverkehr und der Einbindung an den Weiler Stadtverkehr.

Demo und Forderung nach Direktverbindungen

Manche Orte wie Schallbach, das „komplett abgehängt wird“ träfe die Planung aber noch härter, weshalb sich Eimeldingen mit Schallbach solidarisieren sollte und bei einer Kundgebung ihre Forderungen „insbesondere zu Direktanbindungen mit Schülerverkehr nach Lörrach, Weil am Rhein und Efringen-Kirchen,“ bekräftigen soll – was Friebolin Landrätin Marion Damman zudem schriftlich deutlich machen will.