Die Geschäftsleitung und Jubilare der Firmengruppe Vogel-Walliser trafen sich im Restaurant „Loewen“ in Eimeldingen, um langjährige Mitarbeiter in einer Feierstunde für ihre Betriebstreue zu ehren. Gedankt wurde für 45 Jahre Jürgen Heft und Andreas Büsch, für 35 Jahre Martin Böhler, für 30 Jahre Bernhard Klauser, für 25 Jahre Basilio Lomatire, Wolfgang Weigl, Mirko Maczkowski, Stefan Fischer und Walter Otto, für 20 Jahre Andreas Götte, für 15 Jahre Veit Sonntag und Renzo Di Tonino, für zehn Jahre Kurt Büchelin und Michael Hillbrecht. In den Ruhestand wurden Joachim Schubert, Alexander Stickel, Basilio Lomatire und Roland Waldkirch nach 58 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedet.