Eimeldingen Letzter Schultag für Lehrerinnen

Sei es bei Einschulungsfeiern, bei Angelegenheiten zur neuen Sporthalle oder bei allen anderen Belangen bezüglich des Schulhauses, immer konnte er sich darauf verlassen, dass Absprachen eingehalten wurden. Es wurde in der Dienstzeit der beiden engagierten Lehrerinnen viel bewirkt: Neue Unterstände für Roller und Fahrräder, Spielgeräte für den Schulhof und manches mehr. Elternschaft, Gemeinde und Lehrerinnen zogen hier an einem Strang. Der gemeinsame Blick auf Machbares war dabei laut Nachbericht oberste Priorität.

Bettina Hofer-Beckmann verabschiedet sich nach 31 Schuljahren in den wohlverdienten Ruhestand und Melanie Wendl verlegt ihren Dienstort nach zehn Jahren Pendeln näher an ihren Wohnort in Freiburg.