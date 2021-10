Eimeldingen Neue Herausforderungen gesucht

Der Unterschied von CrossFit – das wohl die meisten kennen – und der Funktionalen Fitness besteht darin, dass beim CrossFit im Wettkampf alles dran kommen kann. So bin ich beispielsweise schon mit dem Velo durch die Wüste in Dubai Rennen gefahren, bin in London auf der Themse gerudert oder in Norwegen die Skipiste im Schnee hochgelaufen. Dies waren einige der außergewöhnlichsten Events bisher. In der Funktionalen Fitness hingegen sind die Bewegungen und Tests vor dem Wettkampf, was bedeutet, dass man sich wesentlich besser vorbereiten kann.