Eimeldingen Neue Post-Filiale in Eimeldingen öffnet

Von Ingmar Lorenz

Eimeldingen. Bei „Brosis“ ist der Name Programm. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Seda Gündüz. Mit ihren beiden Bürgern betreibt sie seit dem Sommer die Waschanlage – und seit gestern auch die Post-Filiale in Eimeldingen. Diese Art der Kooperationen, bei denen die Post sozusagen in einen bestehenden Betrieb mit eingebettet wird, bringt viele Vorteile mit sich, erklärt Manuela Maurer, Vertriebsmanagerin bei der Deutschen Post/DHL. Am neuen Standort in Eimeldingen sind es gleich mehrere positive Effekte, die zum Tragen kommen. So werden die Kunden künftig von den langen Öffnungszeiten der Filiale profitieren können, sagt Maurer. Geöffnet hat die Post in Eimeldingen ab sofort von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 20 Uhr. Lediglich am Sonntag bleibt die Filiale geschlossen.