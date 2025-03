Eimeldingen: Neuer Bebauungsplan für Umnutzung erforderlich

Birgit Fromme von der Stadtbau Lörrach erläuterte, dass der 1992 beschlossene Bebauungsplan „Niederfeld“ aufgehoben und durch den neu aufzustellenden Bebauungsplan „Niederfeld II“ ersetzt werden soll. Bislang sind im Niederfeld ein allgemeines Gewerbegebiet sowie eine Kiesgrube festgesetzt, in welcher der Abbau inzwischen beendet ist. Daraus soll nun ein Sondergebiet mit vier Teilbereichen für Verwaltung, Bauhof, Asphaltmischanlage sowie Bodenaufbereitung werden.

Der neue Geltungsbereich ist mit 7,5 Hektar rund ein Drittel größer als der alte. Potenzielle Bau- und Lagerflächen im Nordwesten, die nie genutzt wurden, werden herausgenommen, dafür kommen Flächen im Süden bis zur Kreisstraße 6326 neu hinzu. Von dieser wird eine neue Erschließungsstraße in das Gebiet hineinführen, über die der gesamte Lkw-Verkehr abgewickelt wird. Die Märkter Straße bleibt damit frei von Schwerlastverkehr. Die neue, 42 Meter hohe Asphaltmischanlage wird in die tiefste Senke der Grube gesetzt, so dass sie „nur“ noch 30 bis 32 Meter über das Niveau der Märkter Straße hinausragt.