Der Übergangsspielplatz befindet sich in der Straße „Im Eulenspiegel“ westlich seines ursprünglichen Platzes an der Jurastraße. Bau und Rückbau wurden mit ungefähr 50 000 Euro beziffert, eine Ausgabe, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung vom April 2023 seinerzeit gerne bewilligte. Der Kindergarten-Neubau soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Es ist daher an der Zeit, sich Gedanken über die Anlage des neuen Kinderspielplatzes zu machen. Roland Böttcher vom örtlichen Baubegleitungsbüro „Schwarzwälder und Glier“ stellte die Werkplanung an der Gemeinderatssitzung vor.

Vom neuen Kindergarten aus werde der neue Spielplatz durch ein abschließbares Tor erreichbar sein. Der Haupteingang befinde sich jedoch an der Jurastraße, von wo ein gepflasterter Weg den neuen Spielplatz erschließe und ihn in zwei Bereiche teilt, einen mit Bewegungsspielen wie Seilbahn und Schaukel für die Ü3-Kinder und einen weiteren mit mehreren Spielgeräten für die U3-Kinder. Dabei bleiben der Sandkasten und das U3-Spielgerät weitestgehend an ihrem bisherigen Platz.