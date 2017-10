Eimeldingen Neues Leben in „Villa Roth“

Nachrichten-Ticker

21:22 Familientragödie in Italien: Vater und Kinder durch Feuer getötet

Como - Bei einem Wohnungsbrand im norditalienischen Como sind ein Vater und drei seiner vier Kinder ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte am Morgen auf Twitter von einem "sehr schweren Brand" im obersten Stockwerk eines Wohnhauses im Zentrum der Stadt am Comer See berichtet. Der 49-jährige Vater sei bereits tot in der Wohnung gefunden worden, als die Rettungskräfte eintrafen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Drei der vier Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren starben im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

21:20 Kreise: Kommende Woche zuerst Sondierung über Finanzen und Europa

Berlin - Die Jamaika-Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen in der kommenden Woche zunächst die schwierigen Kernthemen Finanzen und Europa intensiver besprechen. Beide Themenbereiche sollten am 24. Oktober nach der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages beraten werden, erfuhr die dpa aus Teilnehmerkreisen der ersten Sondierungsrunde von mehr als 50 Politikern aller Seiten. Kanzlerin Angela Merkel sagte kurz vor den Gesprächen, in den Verhandlungen werde es "sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben", aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden.

20:42 72 Tote nach zwei Moscheeanschlägen in Afghanistan

Kabul - Nach zwei Anschlägen auf Moscheen in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 72 gestiegen. Bei einem Selbstmordattentat in einer sunnitischen Moschee in der Provinz Ghor wurden mindestens 33 Menschen getötet. Bei dem Selbstmordanschlag in einer schiitischen Moschee in Kabul sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Wer hinter den Taten steckt, ist noch unklar. Anschläge auf schiitische Moscheen hat bisher fast immer die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat für sich reklamiert.

20:28 Spitzenreiter Düsseldorf weiter siegreich

Düsseldorf - Der Siegeszug von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Durch einen 1:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 feierte der Tabellenführer den fünften Sieg in Folge. Der FC Ingolstadt entwickelt langsam Heimstärke. Die Mannschaft feierte mit dem 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim den zweiten Erfolg nacheinander im heimischen Sportpark.

19:49 "Durchfall-Masche" auf Mallorca

Palma - Die spanische Polizei hat rund 800 mutmaßliche Betrüger identifiziert, die als Touristen auf den Balearen durch vorgetäuschte Lebensmittelinfektionen die Erstattung ihrer Reisekosten erreicht haben sollen. Es handele sich ausnahmslos um Briten, die mit Hilfe von Anwaltskanzleien daheim Klagen gegen Reiseveranstalter und Hotels eingereicht hätten. Die "Durchfall-Masche" sollen Urlauber aus Großbritannien in Spanien jahrelang praktiziert haben. Oft soll schon der Kauf eines Durchfallmittels und der dazugehörige Kassenbon als Beweis für eine Erkrankung im Hotel ausgericht haben.