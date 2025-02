Eimeldingen: Noch fehlt Personal: Gestartet wird mit allen fünf Gruppen

Elisabeth Azem wollte wissen, „über welche Beträge wir konkret reden“. Um welche Summe sich der Zuschuss an die evangelische Kirche durch die beiden neuen Gruppen erhöht, lässt sich aber nur schwer abschätzen, weil noch nicht alle Stellen besetzt sind. Im Haushaltsplanentwurf 2025 geht die Gemeinde für den Kindergarten Sankt Martin von einem Defizit in Höhe von 402 240 Euro aus (anstelle von 276 570 Euro im vergangenen Jahr). Auch für die Verwaltungskosten, die das VSA der Gemeinde in Rechnung stellt, forderte Sven Herfort eine klare prozentuale Regelung, die nun in den Vertrag noch eingearbeitet wird. Die neue Vereinbarung, die zeitlich unbefristet ist, nahm der Gemeinderat schließlich einstimmig an.