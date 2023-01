Eimeldingen Nur der Fachmann packt’s richtig an

Auch Wintergärten

Neben Treppen baut der renommierte Betrieb am Standort Oberkirch aber auch Wintergärten und Terrassenüberdachungen in Holz-Aluminium-Bauweise. Der große Vorteil daran: Außen sorgt Aluminium für Wetterfestigkeit und pflegeleichte Reinigung, innen beschert Holz eine wohnliche Wohlfühlatmosphäre.

Ganz neu in diesem Segment sind Glasschiebedächer – ein besonders praktischer Sonnen- und Regenschutz. Die witterungsbeständige Aluminium-Rahmenkonstruktion ist hundertprozentig wasserdicht. Zur Auswahl stehen die manuelle Variante und eine motorbetriebene Glasschiebeüberdachung, die mittels Fernbedienung oder Smartphone gesteuert wird.

Viele Möglichkeiten

„Die Möglichkeiten sind für den Kunden schier unendlich“, weiß Geschäftsführer Gebhard Frammelsberger. „Auch schwierige und außergewöhnliche Aufgaben können wir mit mehr als 60 qualifizierten und engagierten Mitarbeitern sowie unserem sehr modernen Maschinenpark meistern“, verspricht der Handwerker aus Leidenschaft.

Bereits in den 1970er-Jahren ist Frammelsberger der Treppenbau so ans Herz gewachsen, dass der Entschluss, sein Berufsleben überwiegend diesem Spezialgebiet zu widmen, schon als Lehrling feststand. Diesem Weg sind nun auch seine beiden Söhne Andreas (Bautechniker) und Johannes (Architekt) gefolgt und Anfang 2022 in das Unternehmen eingestiegen, um ihren Vater zu unterstützen und die Firma in Zukunft weiterzuführen.

Große Produktpalette

Wer sich ein Bild vom Ideenreichtum und der großen Produktpalette des Unternehmens machen möchte, sollte – mit vorheriger Terminvereinbarung – in der großen Ausstellung in Oberkirch reinschauen. Weitere Ausstellungen warten in Karlsruhe und am Niederlassungsstandort Eimeldingen zu den üblichen Öffnungszeiten auf ihre Entdeckung.

Frammelsberger

Reibmattenstraße 3

07621/168 53 42

www.frammelsberger.com