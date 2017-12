Eimeldingen Offen für Anregungen

Der Eimeldinger Gewerbeverein blickt nach der Gewerbeschau und einer Party-Zeltnacht zum 1250-jährigen Dorfjubiläum auf ein überaus aktives Vereinsjahr zurück und will in 2018 kürzertreten, so der wiedergewählte Vorsitzende Tassilo Bösl.

Von Marco Schopferer

Eimeldingen. Schon bevor man die Planungen für den Festreigen zum 1250-Jahrjubiläum startete, war klar, dass das Event nicht kostendeckend zu stemmen sein wird. Stets waren sich die Organisatoren bewusst, dass man aus der Gewerbevereinskasse auch ein Fest für die Mitglieder stemmen wollte. Bis zu 21 000 Euro sollten für das Image-Fest investiert werden. Tatsächlich waren es nur rund 15 000 Euro, den Ausgaben stehen Einnahmen von 5500 Euro entgegen, so Kassiererin Gisela Wild, auf Nachfrage von Jochen Schmid. Vorsitzender Bösl bedankte sich insbesondere bei der Firma Werkzeugbau und Spritzgießformen Jochum sowie dem Sanitätsbetrieb Schmid, die beide ohne Rechnung für die Infrastruktur von Wasser und Strom sorgten. Dies habe deutlich die Rechnung auf der Ausgabeseite reduziert. Die Bewirtung mit Getränken übernahmen an beiden Tagen die Vereine, das schmälerte zwar weiter die Einnahmen des Gewerbevereines, dies Konzept habe sich aber bewährt.

Rauschende Partyzeltnacht

Viel Lob gab es von den Mitgliedern vor allem für die rauschende Party-Zeltnacht. „Es war sehr professionell“, „sehr schön“ und „der absolute Hit“, so die Bilanz unterschiedlicher Gewerbetreibender. „Mal was anderes“ habe der Gewerbeverein stemmen wollen, die Zeltnacht habe gezeigt, „dass auch die Eimeldinger eine richtige Party machen können“, sagte Bösl. Und weiter: „Das Fest von uns und für uns, ohne großes Gedöns“ sei überaus gelungen gewesen.

Metzgermeister Martin Senn war auch mit dem Sonntagsverkauf überaus zufrieden, rund 100 Kunden schauten allein bei ihm vorbei.

Ruhigeres Jahr 2018

Zumindest im kommenden Jahr will der Verein aber kürzertreten. Ein Helferfest im Nachklang zum Dorfjubiläum ist geplant, die Schaffenspause will der Vorstand nutzen, um neue Ideen für Aktivitäten zu suchen. „Wir als Vorstand sind offen für alle möglichen Anregungen“, warb Bösl um Ideen unter den Mitgliedern.

Bösl kündigt Rückzug ein

Er selbst wurde wie alle anderen zur Wiederwahl anstehenden Vorstandsmitglieder zwar einstimmig und mit viel Applaus wiedergewählt, will bei der Wahl in 2019 aber nicht wieder antreten. „Das habe ich letztes Mal zwar schon gesagt“, zur nächsten Periode werde er aber definitiv das Zepter in jüngere Hände legen, erklärte Bösl. Kassiererin Gisela Wild will es ihm gleich tun.

Kibbat dankt Verein

Siegfried Kibbat bedankte sich in Funktion als Bürgermeister-Stellvertreter für das Engagement des Gewerbevereins, hatte aber als Vorsitzender des Festausschusses doch noch eine Bitte: „Wir haben immer noch 650 Regenschirme, ein paar DVDs über die Geschichte des Dorfes, und auch der Jubiläumswein ist nicht völlig ausverkauft“.

Ein persönliches Anschreiben der Festgemeinschaft an alle Eimeldinger Gewerbebetriebe verhallte „praktisch ungehört“, bedauerte Kibbat und nutzte die Chance, nochmals für die Werbegeschenke an treue Kunden zur Weihnachtszeit zu werben.

Vorstand wiedergewählt

Vorsitzender Tassilo Bösl, Gisela Wild und Schriftführerin Stefanie Renner wurden in ihrem Amt einstimmig bestätigt.

Michele Chiappalone tritt als Beisitzer an die Stelle von Andreas Biehle. Neu sind nun Mike Reichenbach und Adam Gerwig als Kassenprüfer des Vereins verpflichtet worden.