Eimeldingen Friebolin denkt über Amtszeit nach Beim Neujahrstreffen informierte der Bürgermeister nicht nur über das vergangene Jahr. Die Zusammenkunft wird vor allem für den gemeinsamen Austausch und das gesellige Beisammensein genutzt.

„Es müssen Fristen beachtet werden und der Gemeinderat muss das Datum erst noch beschließen“, bedeutete Friebolin. Bei seiner Wahl vor acht Jahren war Friebolin am 27. November 2016 53 Jahre alt und löste den damals 60-jährigen Amtsinhaber Manfred Merstetter ab. Merstetter erhielt nur 16,7 Prozent der Stimmen, der dritte Bewerber Martin Fischer bekam 9,2 Prozent. Oliver Friebolin konnte 73,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,5 Prozent. Sein Amt trat der bis dahin als Rechnungsamtsleiter in Eimeldingen fungierende Friebolin am 17. Februar 2017 an. Die aktuelle Amtszeit endet damit am 16. Februar.