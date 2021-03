Eimeldingen Ostern wird geehrt

Gestartet wird am Gründonnerstag mit einem Draußengottesdienst um 19 Uhr im Hof des Gemeindehauses „Haus der Begegnung“. Am Karfreitag findet ein Gottesdienst ab 10 Uhr in der Kirche in Fischingen und ab 15 Uhr vor der Kirche in Eimeldingen statt. Am gleichen Ort ist auch Ostergottesdienst am Sonntag um 6.30 Uhr. Wer erst später in den Gottesdienst gehen will, kann ab 10 Uhr in die Kirche nach Fischingen gehen. Am Ostermontag bietet ab 10 Uhr die Kirche in Märkt einen Gottesdienst an.

Für die Gottesdienste muss man sich nicht anmelden. Die Besucher werden in Anwesenheitslisten eingetragen und müssen die aktuellen Corona-Verordnungen einhalten.