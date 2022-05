Eimeldingen Pflaster, Baum und Bänke

Hitzebeständiger Baum: Mehlbeere

Deshalb sind fünf Landschaftsbaubetriebe um ein Angebot gebeten worden, von denen drei auch eine Kostenberechnung abgaben. Die günstigste kam vom Rümminger Betrieb Hügel, der die Fläche für 12 700 Euro neu gestalten will. Vorgesehen ist nicht nur eine Pflasterung des Platzes, sondern auch das Anlegen einer Baumscheibe, die, so Friebolin, auch farbliche Akzente setzen soll. Sie werde abgeschrägt gepflastert, so dass Regen- und Gießwasser immer zur Mitte in Richtung des Baums rinne. Dieser sei schon beschafft. Es handelt sich um eine robuste, Hitze und Trockenheit besonders trotzende großlaubige Mehlbeere. „Neue Bäume in den Ort zu bringen, die eine gewisse Klimaresistenz aufweisen, ist ja ein generelles Anliegen der Gemeinde“, rief der Bürgermeister in Erinnerung. Die Mehlbeere habe bereits eine stattliche Größe und werde von Beginn an auch Schatten spenden, sagte Friebolin. Drei Sitzbänke, die in ihrer Anordnung den dreieckigen Zuschnitt der Fläche aufnehmen, runden den neuen Brunnenplatz ab.