Eimeldingen: Photovoltaik: Einen Kompromiss gefunden

Begründet wurde die Ablehnung in der September-Sitzung damit, dass hochwertige landwirtschaftliche Flächen verloren gehen würden und auch die Kaltluftschneise vom Läufelberg her unterbrochen würde. Mittlerweile hat sich auf Vermittlung von Christoph Huber ein Investor gefunden, der grundsätzliches Interesse an einer Agri-Photovoltaik-Anlage bekundet hat, die eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen zwischen den PV-Reihen ermöglicht. Ein Demeter-Betrieb habe Interesse gezeigt, diese Flächen zu bewirtschaften, erläuterte Bürgermeister Oliver Friebolin. Stehen soll die Anlage auf drei Grundstücken, von denen zwei der Gemeinde gehören und eines im Besitz Hubers ist.

Punkte für Öko-Konto

Von einem „äußerst innovativen Projekt“ zum Ausbau regenerativer Energien sprach Friebolin. Es würde zudem Punkte auf das Öko-Konto bringen und habe Vorteile für einen Netzanschluss des Gewerbegebiets.