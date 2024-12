Eimeldingen: Private Initiative möchte Eimeldingen begrünen

Festgelegt wurden zunächst acht Bäume für vier Standorte. So sollen am Spielplatz im Ifang unweit der Reblandhalle drei Japanische Nelkenkirschen gepflanzt werden, an der Hauptstraße beim K&R-Parkplatz Steineichen, beim Fahrradabstellplatz an der Unterführung ist ein Feldahorn vorgesehen, bei der Grünanlage an der „Alten Maschinenfabrik“ eine Kupfer-Felsenbirne.

Wer spenden möchte, könne sich an die Gemeindeverwaltung wenden, ebenso aber auch an Elisabeth Azem. Standort und Baumsorte können sich die Spender aussuchen. Die Bäume würden auf Wunsch auch zehn Tage für den Interessenten reserviert werden, ergänzte Azem. Außerdem würden sie nach der Überweisung der Spende eine Spendenbescheinigung erhalten – ergänzt gegebenenfalls durch eine Geschenkurkunde.

Einen großen Dank richtete Bürgermeister Oliver Friebolin an die Initiatorinnen der Aktion. In der Bürgerfragerunde äußerte eine Bürgerin Bedenken wegen der Japanischen Nelkenkirsche. Es sei fraglich, ob es die richtige Wahl in der Nähe eines Spielplatzes sei.