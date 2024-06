Eimeldingen: Raser in der Fahrradstraße

Gemeinderätin Birgit Pohl erinnerte in diesem Zusammenhang an das Gesamtverkehrskonzept der Gemeinde, das eine Reihe von Fahrrad- und verkehrsberuhigten Straßen vorsieht. Sie regte an, Geschwindigkeitsmessungen ähnlich wie beim Haltinger Weg auch in anderen Straßen durchzuführen und generell die Umsetzung des Verkehrskonzepts nicht aus den Augen zu verlieren. Mehr Verkehrssicherheit auch im Wohngebiet Eimeldingen West mahnte Elisabeth Azem an. Und in den Straßen ohne Gehwege, die laut Konzept alle als verkehrsberuhigt auszuweisen sind, sollten die Markierungen für die zugelassenen Parkflächen auch angebracht werden, „um die Straßen sicherer zu machen“.