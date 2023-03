In Eimeldingen hat am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein Heimrauchmelder in einem Wohnhaus angeschlagen, teilt die Polizei mit. Ausgelöst hatte diesen ein vergessener Tee auf dem eingeschalteten Herd. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Wohnung blieb bewohnbar.