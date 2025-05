Eimeldingen: Reblandquartier wird nicht gekauft

Nach kurzer Abwägung entschied sich der Gemeinderat bei einer Enthaltung für das Mietmodell und folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung. Eine Erweiterung wäre theoretisch dennoch möglich. Doch nötig wird sie wohl nicht, denn bekanntlich bleibt die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises hinter dem Eimeldinger Rathaus länger stehen als vorgesehen. Und die dort untergebrachten Flüchtlinge werden auf die Quote für die Anschlussunterbringung angerechnet. „Damit hätten wir unser Soll bis August 2026 nahezu erfüllt“, sagte Friebolin. In den kommenden zwei Jahren will man nun erst einmal abwarten, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln. Auch will sich der Gemeinderat Gedanken über alternative Modelle zur Schaffung günstigen Wohnraums, etwa in Kooperation mit Investoren, machen. Man fragte sich, ob eine solche Containeranlage tatsächlich eine dauerhafte Lösung sein sollte. Nach zwei Jahren, im Mai 2027, muss die Gemeinde dann entscheiden, ob sie das Mietverhältnis nochmal verlängern will. Dann würde die Miete um weitere zehn Prozent auf 1645 Euro brutto pro Monat sinken.