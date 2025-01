In ein Firmengebäude in Eimeldinger Gewerbegebiet wurde am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, eingebrochen. Zwei Unbekannte hebelten ein Rolltor auf, um in der Reuteackerstraße in ein Firmengebäude zu gelangen, informiert die Polizei. Eine sofortige Umstellung und Durchsuchung des Gebäudes sowie eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde ist sei noch nicht bekannt.