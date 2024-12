Eimeldingen: Sturmholz sorgt für Arbeit

Insgesamt sieht der Betriebsplan 2025 Einnahmen in Höhe von 1650 Euro und Ausgaben von 3850 Euro vor. Mit vermerkt in der Planung sind zudem Maßnahmen zur Rekultivierung der ehemaligen Oskar-Vorgel-Deponie, in der Flächen mit Eichen und Robinien bepflanzt werden sollen. Hierbei trägt Eimeldingen ein Drittel der Kosten, zwei Drittel übernimmt der Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal.

Diese Maßnahme habe allerdings nichts mit dem Gemeindewald zu tun, erklärte Bürgermeister Oliver Friebolin.