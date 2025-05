Eimeldingen: Susanne Eichin bleibt Vorsitzende des Frauenchors

Bericht der Vorsitzenden: „Selten war es so unruhig in der Welt“, sagte Eichin. Das mache vielen Angst. Sich gegenseitig unterstützen, sinnhafte Projekte fördern, das sei der Nährboden, auf dem während der gemeinsamen Zeit im Chor frohe Stunden erlebt werden könnten. Auch seien Sängerinnen, egal welches Alter sie hätten, wen sie wählten oder welcher Konfession sie angehörten, wenn sie nur das Herz am rechten Fleck hätten, im Chor willkommen.

Bericht der Schriftführerin: Gabriela Berger zeigte die vielfältigen Aktivitäten auf. So fand ein Sommerkonzert im Haus der Begegnung statt, mit dem die Zuhörer begeistert wurden. Spontan folgte in der Ferienzeit ein Frauenchor-Sommer-Stammtisch im Löwen. Leider musste wegen Krankheitsfällen im Kreis der Sängerinnen die Teilnahme am Chorfestival Ettenbühl kurzfristig abgesagt werden. Nun hoffe der Chor auf die nächste Gelegenheit. Mit einem Stand war der Chor an der Eimeldinger Dorfweihnacht dabei. Bereits an Dreikönig war eine Probe angesagt, da der Frauenchor den Neujahrsempfang der Gemeinde Eimeldingen mit seinem Gesang umrahmte. Um die Vereinskasse zu füllen, übernahmen einige Sängerinnen die Bewirtung an der Jahresfeier des Akkordeon-Orchesters Weil am Rhein und beim Sonnwendfeuer in Eimeldingen. Auch wurde die Gelegenheit genutzt, an Stimmfit-Kursen teilzunehmen.