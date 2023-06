Eimeldingen TC zieht positive Bilanz

Die Damen 30 Mannschaft belegt zur Pfingstpause mit 6:0 Punkten den ersten Platz in der ersten Bezirksliga. Gewonnen wurden die Spiele gegen Stegen, Fautenbach und Bötzingen. Die Herren errangen zwei Siege in der zweiten Kreisklasse (4er Mannschaften) und haben somit einen guten, gefestigten zweiten Platz in der Tabelle erreicht.

„Bei den Herren 40 ist der Motor noch nicht so richtig angesprungen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Es gab zu Beginn der Saison zwei Niederlagen in der zweiten Bezirksliga und somit nur den siebten Tabellenplatz zur Pfingstpause. Die Herren 60 belegen nach gewonnen Spielen gegen den TC Haagen und den TC Freiburg sowie einem verlorenen Match in Mengen den dritten Platz in der zweiten Bezirksliga.