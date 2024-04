Eimeldingen: Tobias Zeller folgt Hansjörg Schörlin als BC-Chef

„Von 23 Jugendlichen nehmen 15 regelmäßig am Training teil“, sagte Jugendwartin Sandra Schörlin. Das Freitagstraining sei sehr gut besucht. Die Möglichkeit, bei den Erwachsenen zu trainieren, also an einem gemeinsam geführten Training teilzunehmen, diente dem Mannschaftsaufbau. Teilgenommen wurde an 16 „interessanten und lehrreichen Turnieren“. Erfreulich sei, dass einige Meisterschaftstitel erkämpft wurden. In der Jugend konnten zudem Neuzugänge begrüßt werden. Dass der Spaß in der Jugendarbeit nicht fehlt, zeigte der Swiss-Open-Besuch und der Jugendabschluss, bei dem Bowling gespielt wurde.