Zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Radfahrerin kam es am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Straße Im Rebacker, teilt die Polizei mit. Beide befuhren die Straße in nördliche Richtung. Der 37-jährige Pedelec-Fahrer überholte zunächst die 24-jährige Radfahrerin und wollte wohl nach dem Überholvorgang unvermittelt nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 24-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die 24-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus, heißt es.