Als sie mit ihrem Honda am Freitag gegen 23 Uhr den Kreisverkehr in der Hauptstraße befuhr, nahm eine Frau Kinder wahr, die Steine auf ihr Auto warfen, heißt es im Polizeibericht. Ein Stein habe die hintere rechte Scheibe ihres Autos beschädigt. Die Polizei Weil am Rhein, Tel. 07621/979 70, sucht Zeugen.