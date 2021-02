Eimeldingen Vater übergibt Landmetzgerei an Sohn

Martin Senn absolvierte seine Ausbildung zum Fleischer in Schopfheim. Danach arbeitete er im Breisgau und besuchte parallel die Meisterschule in Heidelberg, bei der er 1987 auch seinen Meister im Fleischerhandwerk ablegte. 1988 erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit mit der Übernahme der Metzgerei Vogt in Hasel. 1992 übernahm Martin Senn die Metzgerei Streich in Eimeldingen – den heutigen Betriebsstandort. 1995 erfolgte die Gründung des Unternehmens in seiner heutigen Form. Zum Jahresende seines Silberjubiläums übergab Martin Senn nun an den Sohn. Senn Senior hatte im Zuge seines Qualitätsstrebens gerade auch im Bereich Partyservice im Jahr 2007 die Prüfung zum Küchenmeister abgelegt.