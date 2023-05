Eimeldingen Verstärkung durch neue Sängerinnen

Berichte

Vorsichtig optimistisch wurden die Termine des vergangenen Vereinsjahrs geplant, berichtet die Schriftführerin Gabriela Berger in ihrer Rückschau. Allem voran die Wiederaufnahme der Chorproben, ein gemeinsamer Nachmittag der Chormitglieder mit Familie, das Sommerkonzert Ende Juli, die Beteiligung am Eimeldinger Dorffest oder das Adventssingen in der Kirche Märkt, ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren. Auch Spontanes sei wieder möglich gewesen wie ein Grillabend, der Herbst- und Fasnachtshock sowie die Weihnachtsfeier der Sängerinnen.

Von der nach wie vor soliden Kassenlage berichtete die Kassenwartin Erika Schmitt. Dies konnte durch die Kassenprüferinnen bestätigt werden. Sie dankte allen Spendern sowie der Gemeinde für die jährliche Zuwendung.