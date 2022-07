Eimeldingen Viele Fertigkeiten gefragt

Eimeldingen. Die Abnahme der Leistungsabzeichen ist ein wichtiger Schritt in der Ausbildung der Feuerwehrmitglieder. Sie stellt hohe Ansprüche an Schnelligkeit und Fertigkeit, heißt es in einer Mitteilung von Torsten Ehrengardt, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eimeldingen. In allen Landkreisen in Baden-Württemberg wird die Abnahme der Leistungsabzeichen in regelmäßigen Abständen angeboten. Zehn Feuerwehrleute der Eimeldinger „Gold-Gruppe“ haben sich Anfang dieses Monats in Herrischried (Waldshut) dieser Herausforderung gestellt und das Gold-Abzeichen mit Bravour absolviert.