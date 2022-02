Eimeldingen Viele Jahre im Dienst für die Kirche

Eimeldingen. Zum Ende der Weihnachtszeit hat am Sonntag die evangelische Kirchengemeinde Eimeldingen ihre langjährige Kirchendienerin Inge Aenis in den Ruhestand verabschiedet. 31 Jahre lang hat die Eimeldingerin den Kirchendienst in der Kirche Sankt Martin versehen. Pfarrer Jochen Debus ruft in seiner Mitteilung die vielen Aufgaben in Erinnerung, die Aenis in dieser Zeit übernommen hat.