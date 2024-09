Eimeldingen: Viele zufriedene Gäste beim Dorffest

Bereits zur Festeröffnung am Freitag und Samstag kamen viele Festgäste, sagt Gabriele Schamberger, federführend für die Organisation. „Wir sind zufrieden“. Am Sonntag sei bereits der ökumenische Gottesdienst, umrahmt vom Posaunenchor Binzen gut besucht gewesen, nun, zur Mittagszeit spielt das Akkordenorchester Fischingen auf und: „Ein Schattenplatz und kalte Getränke sind jetzt ganz wichtig“.

Warmer Spätsommerabend

Das Wetter spielt gut mit, zumal das Fest am Freitag und Samstag erst um 18 Uhr los ging. Bis dahin machte die Tageshitze bereits einem warmen Spätsommerabend Platz, Jacken und Pullover sind weit und breit nicht zu sehen. Die Helfer der sieben teilnehmenden Vereine, Organisationen und der evangelischen Kirchengemeinde an Grills, Pfannen, Töpfen, „Eimeldinger Waiehänger“ und in der von den Kühlschränken aufgeheizten Kaffeestube gehen ihre schweißtreibenden Jobs gelassen an. „Es ist heiß, aber es macht trotzdem Spaß“, findet Elke Ksionsko. Neu ist diesmal die Anordnung der Stände, Zelte, des „Spritzischopfs“ und der Wein- und Bierbrunnen.