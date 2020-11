Eimeldingen Vierbeiner kosten mehr

Leinenpflicht und Maulkorb

Hinsichtlich der sogenannten gefährlichen Hunde stellte Gemeinderat Bernhard Bodack die Frage, wie genau diese definiert würden. Friebolin erklärte, dass es eine entsprechende Einstufung gebe, sollte es zu einem Vorfall gekommen sein. Für die Besitzer bedeute diese Einstufung meist nicht nur, dass dann der höhere Steuersatz fällig wird, sondern auch, dass für ihren Hund dann Leinenpflicht und Maulkorbzwang bestehe.

Schwieriger sei die Definition der Kampfhunde. Im Grunde fallen bestimmte Rassen unter diese Kategorie, wobei es eine Grauzone mit Blick auf Mischlinge gibt. Im Zweifelsfall könne man sich an die Beamten der Hundestaffel der Polizei wenden, um Klarheit zu bekommen, legte der Bürgermeister dar.

Das Anspringen

Gemeinderätin und Tierärztin Alexandra Haug wies in diesem Zusammenhang auf einen Abschnitt der neuen Satzung hin, der vorsah, dass ein Hund, der einen Menschen in drohender Weise anspringt, als gefährlicher Hund eingestuft werden kann. „Das ist Ermessenssache”, so Haug. Das Anspringen könne bisweilen als bedrohlich wahrgenommen werden, auch wenn es nicht in aggressiver Weise geschehe. Dem pflichteten die Gemeinderätinnen Martina Bleile und Elisabeth Azem bei. Azem sagte, sie könne verstehen, dass man nicht von einem Hund angesprungen werden will, betonte aber zugleich, dass dieses Verhalten des Vierbeiners nicht aggressiv sein müsse.

Sie plädierte zudem dafür, die Staffelung der Steuersätze zu ändern. So ergebe es aus ihrer Sicht mehr Sinn, den „Sprung” im Steuersatz zwischen dem ersten und dem zweiten Hund zu vollziehen. Daher regte die Gemeinderätin an, die Sätze so anzupassen, dass für den Ersthund wie vorgesehen 72 Euro jährlich anfallen, für den zweiten und jeden weiteren Hund dann 132 Euro.

Die Abstimmung

Bürgermeister Friebolin stellte zunächst den Antrag auf Streichung des Passus bezüglich des Anspringens zur Abstimmung. Mit sechs Ja- und vier Nein-Stimmen, wurde der Streichung des Absatzes zugestimmt. Für die von Azem angeregte Staffelung stimmten anschließend sieben Gemeinderäte, zwei votierten dagegen und einer enthielt sich, womit auch dieser Antrag angenommen wurde.

Der Satzung mit den entsprechenden Änderungen stimmte der Eimeldinger Gemeinderat schließlich einmütig zu.