Eimeldingen: Vollblutmusiker mit vielen Facetten

Auftritte in New Orleans

Dieter Steiningers Liebe zur Musik ist ungebrochen. Er unterrichtet nicht nur, sondern spielt bis heute bei der bekannten, achtköpfigen Jazz-Formation „Sugar Foot Stompers“ mit, mit der er unter anderem schon zweimal in New Orleans aufgetreten ist, wo die Stilrichtung des klassischen Jazz zwischen 1890 und 1928 geprägt wurde. „Das waren Highlights in meinem Musikerleben“, sagt Steininger, der gelegentlich auch in anderen Formationen Trompete spielt und zudem ein begeisterter Fasnächtler schon zu seinen Zeiten in Hornberg war. Zehn Jahre agierte er als musikalischer Leiter der Weiler Narrenzunft und begleitete die Zunftmeister am Klavier.

Liebe zu Italien

Wenn Dieter Steininger nicht unterrichtet und nicht musiziert – gerade als Trompetenspieler ist regelmäßiges Üben unerlässlich –, dann kocht der Genussmensch und Weinliebhaber sehr gerne, pflegt seinen Zier- und Gemüsegarten, reist mit seiner Frau Gerlinde in den Sommermonaten bevorzugt nach Italien, wo das Ehepaar als passionierte Camper am Lago di Bolsena 90 Kilometer nördlich von Rom einen Wohnwagen stationiert hat. Auch Portugal gehört zu seinen beliebten Reisezielen. Und im Winter fährt er in Österreich begeistert Ski. Langweile kennt der agile Eimeldinger jedenfalls nicht.