Eimeldingen Weihnachtsfeier vor dem Bildschirm

Auch das traditionelle Austauschen von Geschenken gab es in diesem Jahr. Wie bei einer Art Krabbelsack wurden seit Anfang Dezember Geschenke bei einer der Sängerinnen abgegeben – und jede, die ein Geschenk brachte, nahm wiederum eines mit nach Hause. „Gleichzeitig haben wir vereinbart, dass wir die Geschenke bei der Online-Weihnachtsfeier gemeinsam auspacken“, erklärt Eichin.

Lieder und Gedichte

Neben dem Vortrag verschiedener Gedichte kam natürlich auch das Singen von Weihnachtsliedern bei der Feier nicht zu kurz, berichtet die Vorsitzende zudem. Dabei ging der Frauenchor ähnlich vor wie bei seinen Online-Proben. Dabei werden die Mikrofone abgestellt und jede Sängerin singt ihren Part für sich. „Das hat gut geklappt“, sagt Eichin.

Durch die Vorreiter-Rolle des Eimeldinger Frauenchors in Sachen Online-Proben kommen die Sängerinnen mit dieser Art der Musizierens immer besser klar. So konnten in den vergangenen Monaten nicht nur das bestehende Repertoire aufgefrischt, sondern auch neue Titel einstudiert werden.

Trotzdem: Es fehlt, die anderen Sängerinnen neben sich zu hören, sagt Eichin. Der Frauenchor hofft deshalb darauf, im Frühling wieder im Freien proben zu können – so wie in den Sommermonaten, als man sich zum Singen vor der Reblandhalle getroffen hatte. Wichtig ist bis dahin, dass die Gemeinschaft gepflegt wird. „Das ist der Kitt, der einen Verein zusammenhält“, so die Vorsitzende.

Der Eimeldinger Frauenchor freut sich über weitere Sängerinnen, die bei einer Online-Probe „reinschnuppern“ wollen. Der Chor probt via Internet wieder ab dem 11. Januar. Wer Interesse hat, kann sich bei der Vorsitzenden Susanne Eichin unter Tel. 07621/65570 oder per E-Mail an susanne.eichin@t-online.de melden.