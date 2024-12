Die Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene wollen am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr in der Eimeldinger Reblandhalle mit klangvollen und stimmungsvollen Liedern überzeugen. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten, heißt es in der Ankündigung.