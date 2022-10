Eimeldingen „Winterträume“ erleben mit Paul Potts

Der endgültige Durchbruch gelang ihm dann am 9. Juni 2007 in der Castingshow „Britain’s Got Talent“ mit seinem Siegertitel „Nessun dorma“. Im gleichen Jahr durfte er in der „Royal Variety Performance“ vor der britischen Königin Elisabeth II. auftreten und erhielt einen hochdotierten Plattenvertrag.

Außergewöhnlicher Werdegang

2009 erhielt er dann in Deutschland aufgrund seiner Plattenverkäufe die höchste musikalische Auszeichnung hierzulande, den „Echo“. Mehr als 3,5 Millionen verkaufte Tonträger allein in Deutschland sind Beweis für diesen Erfolg. Mit dem Briten werden weitere bemerkenswerte Musiker auf der Bühne stehen: Der Tenor Bernhard Hirtreiter hat nach einer klassischen Gesangsausbildung und Stationen im In- und Ausland 1997 die Cross-Over-Formation „Die Jungen Tenöre“ mitgegründet. Die Sopranistin Juliane Schenk war nach ihrem Gesangsstudium in Köln, Lyon und Weimar und dem Konzertexamen schon in großen Mozart-Partien zu hören, etwa als Fiordiligi (Così fan tutte) und Donna Elvira (Don Giovanni).

Der schon in jungen Jahren erfolgreiche Wittlinger Trompeter Kevin Pabst hat mit vielen namhaften Musikern, Komponisten und Produzenten zusammengearbeitet. Musikalischer Leiter ist Florian Schäfer, der sich auch als Arrangeur und Produzent der „Jungen Tenöre“ einen Namen gemacht hat. Hinzu kommt der Bassist und Schlagzeuger Karsten Gnettner sowie Stephan Reiser an Saxophon, Klarinette und Flöte.

Weitere Informationen: „Weltstar Paul Potts & Friends“: Samstag, 5. November, Reblandhalle Eimeldingen, Einlass ab 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Karten sind unter der Tickethotline: +49 (0) 7621 / 49 444 erhältlich.