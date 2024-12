Eimeldingen: Wohnungsmarkt bekommt etwas Entlastung

Neben Bedenken wegen zu hoher Verkehrsbelastung und Befürchtungen, die Biodiversität könnte durch das Neubaugebiet empfindlich leiden, wurden auch Sorgen geäußert, das Neubaugebiet könnte sich optisch nicht einfügen. Doch auch hier sah Messerschmidt durch die Bebauungsplanvorschriften eine Anpassung an die Grundstruktur des Gebietes „Alte Säge“ gegeben.

Elisabeth Azem sprach das Problem an, dass aktuell in Eimeldingen immer mehr Mietwohnungen in Ferienwohnungen umgewidmet werden. Gewerbliche Ferienwohnungen seien am Malzholzweg aber ausgeschlossen, eine temporäre Vermietung könne dagegen wohl nicht ganz verhindert werden, so die Planerin.

Nachdem der Gemeinderat bei einer Enthaltung die Bebauungsplansatzung angenommen hatte, wünschte sich Friebolin abschließend, „dass sich die Anwohnenden irgendwann mit diesem Beschluss arrangieren“.