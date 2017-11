Eimeldingen Zahlreiche musikalische Höhepunkte

Von Daniela Buch

Das Jubiläumsjahr der Gemeinde Eimeldingen markiert auch für den Frauenchor einen besonderen Meilenstein. Am 13. Dezember 1977 gegründet, feiert der Verein nunmehr das 40-jährige Bestehen.

Eimeldingen. Mit der Gründung des Frauenchors, der Dank der Initiative sangesfreudiger Frauen und mit Unterstützung des Männerchors Liederkranz und dem damaligen Bürgermeister Robert Götzmann ins Leben gerufen werden konnte, ging ein lang ersehnter Wunsch der Dorfgemeinschaft ins Erfüllung.

Gestartet wurde mit 48 Aktiven und 18 Passivmitgliedern. Den Vorsitz hatte Ingelore Schumacher inne. Heino Frank übernahm den Taktstock. Für die wöchentlichen Gesangsproben stellte die damals noch bestehende Maschinenfabrik ihre Kantine zur Verfügung. Motiviert und zielstrebig bauten die Sängerinnen ihr Können auf und formten sich zu einem Klangkörper, der das Publikum mit seinen Auftritten begeisterte.

Erste musikalische Schritte

Nach den ersten erfolgreichen musikalischen Schritten befasste sich der Frauenchor mit klassischer Gesangsliteratur, darunter Lieder der Romantik, Volksweisen und Balladen alter und neuer Meister, aber ebenso mit geistlichen Werken. Als besondere Ehre bleibt dem Frauenchor die musikalische Mitgestaltung bei der Verleihung des „Alemannenrings“ an Professor Percy G. Watkinson im November 1990 in Erinnerung sowie der Auftritt beim „Hebeldank-Schatzkästlein“ in Lörrach im Mai 1995.

Zusammen mit dem Männerchor „Liederkranz“ umrahmten die Sängerinnen die feierliche Pflanzung der „Friedenslinden“ beim Gedenkstein an der Alten Basler Straße im März 1995. Im Januar 1998 folgte Sebastian Goll als Dirigent. Brunhild Arnold wurde im Jahr 2000 neue Vorsitzende.

Zum 25. Jubiläumsjahr brachte der Frauenchor etwas Besonderes zur Aufführung: „Die erste Walpurgisnacht“ und Teile aus dem „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, umgesetzt unter Beteiligung des Frauen- und Männerchors Lörrach-Brombach, einigen Sängern des „Liederkranzes“ und unterstützt durch Solisten sowie dem 40-köpfigen Staatlichen Orchester Lviv Virtuosy aus Lemberg (Ukraine).

Taktstockwechsel

Im April 2010 wurde der Taktstock an Vanessa Werner, Kirchenmusikerin und Organistin, weitergegeben. In den darauffolgenden Jahren gab es erneut viele unvergessliche Konzerterlebnisse mit unterschiedlicher Chorliteratur zu klassischen und geistlichen Werken. Nach einer erfolgreichen Werbeaktion stießen im Januar 2012 auf einen Schlag 17 neue Sängerinnen dazu, so dass der Fortbestand des mit den Jahren an Aktivmitgliedern geringer gewordenen Frauenchors gesichert werden konnte.

Musicalhits und Schlager

Das Repertoire wurde um moderne Lieder wie Musicalhits und Schlager erweitert, und auch erste Versuche in englischer Sprache wurden gewagt. Bei einer Matinée am 21. Juli 2013 präsentierte sich der Frauenchor sichtlich verjüngt und mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Stilrichtungen im Haus der Begegnung. 2014 übernahm Susanne Eichin das Amt der Vorsitzenden. Thomas Kaufmann wurde mit der musikalischen Leitung des Frauenchors betraut. Als Instrumental- und Gesangslehrer eröffnete er dem Chor neue Möglichkeiten der Konzertgestaltung. Auch gelang es ihm von Anfang an, Freude an Gospel und Pophits zu vermitteln.

Bisherige Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit sind das Frauenchorfestival 2014 in Steinen, der Auftritt mit Band am Neujahrsempfang der Gemeinde Eimeldingen 2015, und das große gemeinsame Konzert mit dem Kinderchor Eimeldingen und dem Männerchor „Liederkranz“.