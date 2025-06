Eimeldingen: Ziel mit Protest und Argumenten erreicht

Die Verschlechterungen, die dies für seine Gemeinde mit sich bringen würde, zeigte Bürgermeister Oliver Friebolin in einem Schreiben an Landratsamt und Landrätin Marion Dammann auf. Er forderte deutliche Nachbesserungen und erreichte schließlich, dass das Landratsamt einen neuen Vorschlag einbrachte. In der entscheidenden Sitzung des Kreistages am 21. Mai habe dieser die Verbesserungen dann auch angenommen, gab Friebolin nun im Gemeinderat bekannt. Er dankte Landratsamt und Kreispolitikern dafür.

Der neue Vorschlag sehe nun von Montag bis Freitag tagsüber bis 19 Uhr praktisch einen Stundentakt nach Lörrach vor. „Auch in den Schulferien“, wie Friebolin betonte.