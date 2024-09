Wenige hundert Meter entfernt, wurde in der gleichen Straße ebenfalls in der Nacht auf Samstag vermutlich in der Zeit zwischen 19.30 und 6.20 Uhr in ein weiteres Unternehmen eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster gewaltsam aufgehebelt. Die oder der Täter durchsuchten auch in diesem Fall das Gebäude nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in beiden Objekten Bargeld entwendet, heißt es. Die genaue Höhe des Bargeld-Betrages sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Weil am Rhein.