Eimeldingen Zweite Möglichkeit zur Besichtigung

Eimeldingen (sas). Die Eimeldinger Bürger haben am Freitag, 27. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr erneut die Möglichkeit, das ehemalige Markworth-Gebäude an der Hauptstraße, das die Gemeinde erworben hat und in dem zukünftig das Rathaus untergebracht werden soll, zu besichtigen.

Es wurde in der Zwischenzeit ausgeräumt und auch Tapeten und Fliesen wurden zum Teil entfernt, berichtet Bürgermeister Oliver Friebolin im Gespräch mit unserer Zeitung. „Mir ist es einfach wichtig, dass die Einwohner nochmal die Chance haben, sich ein eigenes Bild zu machen, bevor der Umbau beginnt“, erklärt er. Bei der ersten Besichtigung, die Ende August stattfand, hätten sich nämlich Bürger beschwert, dass die Veranstaltung zu kurzfristig anberaumt wurde und der Termin zudem in den Sommerferien lag. Dennoch war das Interesse an diesem Tag groß und die Resonanz sehr positiv (wir berichteten).

Ob dieses Mal wieder so viele Interessierte kommen, kann Friebolin indes nicht abschätzen. „Eimeldingen ist in dieser Hinsicht immer eine kleine Wundertüte“, meint er mit einem Augenzwinkern. Vermutlich sei die Besucherzahl auch wetterabhängig.

Auch Pläne sollen beim Besichtigungstermin am Freitag ausliegen. Für den Umbau wurde eigens eine Arbeitsgruppe gegründet, die regelmäßig tagt, sagt Friebolin. Einen Zeitrahmen gibt es noch nicht, aber: „Wir sind dran, das ist eine der nächsten Aufgaben.“ Für die Wohnungen, die im Obergeschoss des Anwesens entstehen sollen, gebe es bereits sehr viele Anfragen. „Und wir wollen den Menschen ja auch bald sagen können, wie das Prozedere abläuft.“