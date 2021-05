Eimeldingen Zwischen Südbaden und Afrika

Keine nackten Pobacken in der Öffentlichkeit

Nach dem Theologiestudium in Neukirchen und Hamburg wollte Willy Schneider Missionspfarrer werden, und so wanderte er Mitte der 60er-Jahre mit seiner Familie aus nach Tansania. Mit einem Schmunzeln berichtet er über den „Wettbewerb“ der Missionsdienste aller Couleur, über die Arbeitseinsätze für Wasser und die großen Bemühungen um die Jugend in den Städten Kenias und auf dem Land. Er beschreibt, wie er in die Glaubenstraditionen des afrikanischen Kontinents hineingewachsen ist und wer ihm dabei half, vor allem sein Massai-Freund Esto Mollel und viele andere. „Esto erzählte uns von der neuen Verordnung der Regierung. Die Massai besuchten wie gewohnt die Stadt Arusha, den Knotenpunkt des Nordens. Der zunehmende Tourismus brachte Probleme mit sich, da Massai in ihrer traditionellen Kleidung beim Gehen einige Pobacken freisetzten, mal die linke, dann die rechte. Das war anstößig, schlecht für das afrikanische Image. Die Regierung sprach ein Verbot aus, die Stadt durfte künftig nur mit Hose und Hemd betreten werden. Fortan half man sich in den Gehöften der Massai. Man kaufte eine Hose und ein Hemd, groß genug. Jeder, der in die Stadt wollte, lieh sich beides aus trotz unterschiedlicher Größe. Nach der Rückkehr landete diese Ausstattung wieder an einem Haken in einer Massai Boma.“

Schneider als engagierter Brückenbauer

Das in Afrika erlebte Gemeinschaftsgefühl übertrug er auf seine Pfarrstelle in Eimeldingen. Er konnte nicht alle Dorfbewohner überzeugen, aber doch sehr viele. Manche sprechen noch heute davon, wie viel „Willy“ ihnen gegeben hat.

„Ein schönes Ereignis war die Gründung eines Dorffestes. Am Anfang war es noch sehr familiär. Wir tanzten auf der Dorfstraße, ich selbst ritt auf einem Zuchthammel von der Säuripsi, im Winkel ausgeliehen. Ich spielte Gitarre, und wir tanzten auf dem Kirchplatz ,Laurentia, liebe Laurentia mein’. Besonders am Abschlusstag, wenn alles aufgeräumt war, traf man sich in guter Laune und wir feierten den Ausklang mit fröhlichem Gesang der Sängerkameraden. ,Holt ihn rauf, den Muskateller’, ,Die Rose von Burgund’. Kaum zu glauben, dass die Senioren bis zum Abschluss sieben Zentner Zwiebeln geschnitten hatten für die Produktion der Ziewelewaie, die es beim Liederkranz Eimeldingen-Märkt zu essen gab.“

Nach seiner Heirat mit Asuna Mufwolobo entstand in Eimeldingen der Verein „Partnerschaft Dritte Welt“ und ein Kinderdorf für Waisen sowie Straßenkinder in der Nähe des Viktoriasees wurde gebaut. Paten und Spender, Workcamps und viele Besuche sorgten dafür, dass diese Verbindung bis heute besteht. Drei Reportagen ergänzen hier die Texte des Autors.

Das Buch von und über Willy Schneider zeigt nicht nur den tatkräftigen Missionar, sondern macht viele Seiten des Menschen und Pfarrers sehr anschaulich erkennbar. So erlebt man die Geschichte des Malaika-Kinderdorfs mit und wird vom Autor, stets gewürzt mit einer guten Dosis Humor, durch Höhen und Tiefen dieses Projekts geführt: „Man kann Afrika nur lieben oder lassen.“