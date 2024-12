Ein Matrose in Efringen-Kirchen: Seemann findet die Weite als Pfarrer

Jeder Hafen riecht anders

Vorbei an der Türkei und Griechenland Mittelmeer, über Ägypten, den Suezkanal, die Arabische Halbinsel, den Indischen Ozean, Indien, Indonesien, Thailand, Bangkok, Singapur, Japan – Stavnichuk zählt auf. „Jeder Hafen riecht anders“, berichtet er von seinen Erinnerungen. Auch wenn er als Maschinist tief unten im Schiff arbeitete, er konnte zumindest an Land gehen. Berufsbegleitend hat er ein Ingenieurstudium begonnen. Ebenso gründete er eine Familie.

Das waren die positiven Seiten, es gab ebenso andere. „Es waren keine modernen Schiffe. Falls die Kajüten Klimaanlagen hatten, dann waren diese nicht selten defekt.“ Die Arbeit im Maschinenraum war schwer. „Es war dort heiß, rutschig vom Öl, das Schiff hat immer geschwankt, und dennoch musste ich irgendwie arbeiten, selbst wenn einem von alledem schlecht und übel war. Dennoch, die Vielfalt und Buntheit der Welt begeisterte ihn. „Es war die schönste Zeit in meinem Leben.“ Die Reisefreiheit bedeutet ihm heute noch viel, das Kennenlernen von Kulturen und Sprachen.

Alexander Stavnichuk am Bord eines Schiffes. Foto: zVg

Es war ein Funkspruch, der alles veränderte. Das Ende der UdSSR, die zu Weihnachten 1991 aufgelöst wurde. „Aus Odessa wurde uns mitgeteilt, dass wir jetzt zur unabhängigen Ukraine gehören.“ Die Matrosen haben am großen Schiffskamin auf dem Deck die Staatszeichen der Sowjetunion abgeflext. „Dann haben wir mit Blau und Gelb die Ukrainische Flagge an diese Stelle gemalt.“

Die Schattenseiten seines Berufes gewannen jetzt überhand. „Es waren immer längere Seefahrten und die Häfen wurden zur Routine, wie die sich nicht ändernde Arbeit unter Deck.“ Stavnichuk fühlte sich mehr und mehr ausgebrannt und am Ende. Er fühlte sich in seelischer Not. Die Sehnsucht nach der Familie wurde größer. Die Ehe war noch jung und die Tochter keine zwei Jahre alt.

Kampf ums Überleben

Es war ein Gefühl von verloren sein in ihm. „Da habe ich ums Überleben gekämpft.“ Die Seefahrt sollte noch rund ein halbes Jahr dauern, ohnehin war es eine der längeren mit gut einem Jahr.

Mit dem Fall ins Bodenlose begann er mit sich selbst, mit seinem fiktiven Gegenüber zu reden. „Mir war nicht klar mit wem ich spreche, aber ich durfte darin einen tiefen Frieden erleben, eine wohltuende Erleichterung“, erzählt Stavnichuk – erst später wurde ihm klar, dass es Gespräche mit Gott waren. Dies behielt er nicht für sich, sondern erzählte es einem Kamerad. Dieser hütete seine Bibel wie einen Schatz. „Die könnte ich wohl besser brauchen“, zitiert er seinen Kameraden.

Mit diesem beginnenden Selbststudium der Bibel begann ein neuer Weg. Damit hatte der Seefahrer noch längst nicht alle Klippen umschifft. „Als ich wieder zuhause war, erkannte mich nicht nur mein Kind nicht wieder, sondern auch meine Frau.“ Körperlich war er weiter am Ende. Seine Frau befürchtete, er habe den Verstand verloren, als er ihr vom gefundenen Glauben erzählte.

Bei ihm im Kopf hatte sich ein Glaubensbild entwickelt, aber es gab noch kein Ziel. Die Familie musste eine Entscheidung treffen. Morgens loszuziehen, um etwas Geld zu verdienen, sei keine Perspektive gewesen. Diese sollte es erst geben, als die Familie 1995 nach Deutschland kam.

Eine Türe öffnet sich

Stavnichuk begann ein Studium der Sozialen Arbeit, dann ein Theologiestudium. Ein Auslandseinsatz als Dozent für Systematische Theologie an der Christlichen Universität in St. Petersburg folgte. Dann wurde er Pastor in einer evangelischen Freikirche bei Karlsruhe. Die Ökumene ist ihm wichtig. „Bei mir stand die Entscheidung an, ob ich in der Freikirche bleibe oder wechsle“, sagt Stavnichuk, wobei sich ihm eine Türe öffnete. Die evangelische Landeskirche in Baden bot ihm an in den Pfarrdienst einzutreten, und er begann das Vikariat.

Alexander Stavnichuk Foto: zVg

„Meine Leidenschaft hat einen Namen bekommen“, sagt Stavnichuk. Er fühle sich als Pfarrer der evangelischen Kirche als Teil einer großen Geschichte mit Gott, auch als Teil einer Reformation und „Teil einer weltoffenen Kirche“. Der Beruf des Pfarrers gibt Alexander Stavnichuk die Möglichkeit, die Welt zu umarmen und das Gefühl von Weite, welches er suchte: „Hier begegne ich der Vielfalt des Lebens.“

Alexander Stavnichuk

Geboren

wurde Alexander Stavnichuk 1965 in Kiew. Damals war dies noch Teil der UdSSR. Sein Vater war Journalist, dieser hat in einem Verlag aber auch Bücher editiert. Zusammen mit seiner Frau Olga hat er eine Tochter.

Um die Welt zu sehen,

verpflichtete sich der heute 59-Jährige nach der Schule für drei Jahre zur Kriegsmarine. Als Maschinist ging er danach zur Handelsflotte und studierte. Auf See begann sich sein Leben zu verändern. Er kam nach Deutschland, begann ein Studium der Sozialen Arbeit, beendete sein Theologiestudium und promovierte in Genf. Seit März hat er seine erste Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Efringen-Kirchen, Huttingen und Istein inne.