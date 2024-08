Ein Sieg bis zur Medaille Hockey-Männer bei Olympia weiter - Halbfinale gegen Indien

"Unfassbar geil. Das letzte richtig wichtige Spiel haben wir 2016 gegen Argentinien bestritten. Es ist acht Jahre her, aber es fühlt sich trotzdem sehr gut an. In einem Olympia-Halbfinale muss alles reingehalten werden - das werden wir auch machen", sagte Tom Grambusch. "Wir sind überglücklich, dass wir das Ding gewonnen haben", fügte Siegtorschütze Justus Weigand in der ARD an.

Die Tore für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds, die nach der Vorrunde den ersten Platz in ihrer Gruppe belegt hatte, erzielten Teo Hinrichs (9. Minute), Gonzalo Peillat (24.) und Weigand (54.). Für Argentinien glichen Maico Casella (11.) und Agustin Mazzilli (48.) zwischenzeitlich aus. Zuletzt stand Deutschland in Sydney 2000 nicht im Halbfinale und belegte nur den fünften Platz. Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 musste sich das Team mit Platz vier begnügen.