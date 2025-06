Einblicke in Weil am Rhein: Von Päckchen bis zum Panzer

Ein Gepäckscanner

Zum Abschluss wurde der „Tatort“ dann in eine große Laster-Halle verlegt. Dort befindet sich der Gepäckscanner und dessen Arbeitsweise wurde vom Arbeitskollegen Maik Christoph den neugierigen Teilnehmern genau erklärt. Sehr anschaulich, wie in einer scheinbar harmlosen Werkzeugkiste mittendrin eine Pistole steckte. Oder eine vermeintliche Bombe in einer Handtasche sich als Haarspraydose entpuppte, genauso wie eine Digitalkamera mit beiliegendem Ladekabel. Bei der nächsten Flugreise, an den Flughäfen werden die gleichen Röntgenscanner verwendet, sehen das sicher alle mit anderen Augen, da dort in Sekundenschnelle ein Gegenstand erkannt werden muss.