Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 20.30 und 23 Uhr über ein Treppenhaus in ein Wohnhaus an der Zähringerstraße eingedrungen, teilt die Polizei mit. Im zweiten Obergeschoss brachen sie eine Wohnungstüre auf und durchsuchten ein Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Den Schaden an der Tür kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugen, die zu der genannten Zeit Verdächtiges in der Zähringerstraße bemerkt haben, können sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/740 40, melden.