Einbruch in Schönau: Einfamilienhaus durchsucht

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Polizeipräsidium Freiburg

bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Termine können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/15 00 640 oder per E-Mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.