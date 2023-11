Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in ein Outlet für Outdoor-Bekleidung in Straße „Brand“ eingebrochen, teilt die Polizei mit. Die Täter erbeuteten Wander- und Skibekleidung sowie große Mengen an Bekleidungsteilen aus dem Verkaufsraum und dem Lager. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf zwischen 30 000 und 40 000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag, vermutet die Polizei. Sie vermutet ebenfalls, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, die einen Transporter für die große Menge an Kleidern nutzten. Da das Geschäft gut einsehbar ist, hofft der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, auf Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.