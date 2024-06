Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Straße „Am Eisweiher“ eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter entwendeten ein Pedelec, zwei Schlitten, einen E-Scooter sowie aus der Tiefgarage vier Komplettreifen und vier Autoreifen mitsamt Alufelgen. Die Räder sind laut Polizei rund 2600 Euro wert. Der Schaden beim restlichen Diebesgut kann noch nicht beziffert werden. Der Vorfall ereignete sich wohl zwischen 0.30 und 9 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, bittet Zeugen, sich zu melden.